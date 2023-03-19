Daily Telegraph'tan çarpıcı seçim analizi: 'Erdoğan'ın işi zor'

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:14

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 20:20

İngiltere merkezli saygın basın kuruluşu Daily Telegraph, yaklaşan seçimler öncesi Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine yönelik vaatlerini mercek altına aldı.

“Göçmen karşıtı duygu, Türkiye seçimleri öncesinde Erdoğan’ı devirmekle tehdit ediyor” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi olduğu belirtilen Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta Suriye sınırını ziyaret ettiği ve seçilmesi halinde sığınmacıları “iki yıl içinde evlerine göndereceği” anımsatıldı. Haberde, Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına geri göndermek. İkincisi, İran üzerinden yasa dışı yollardan gelenleri İran’a geri göndermek” sözlerine yer verildi.

MİLLİYETÇİ TABAN HAMLESİ

Gazetenin, Ortadoğu muhabiri Campbell Mac Diarmid imzalı haberinde, “14 Mayıs seçimleri öncesinde kampanya kızışırken destekçileri arasında ‘Gandhi Kemal’ olarak tanınan Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı ve AKP’yi uzun süredir destekleyen milliyetçi tabanın oylarına yönelik hamleler yaptığı” belirtildi. Halkın yaklaşımını da yazan Telegraph, “Göç meselesine yönelik kızgınlık yıllardır artıyor. Kamuoyu yoklamaları düzenli olarak göçü ulusun karşı karşıya olduğu en acil sorunlar arasında gösteriyor” ifadelerini kullandı.

SINIR GÜVENLİĞİ SÖZÜ

Yapılan son anketlerde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın önünde olduğu bir tablonun çizildiğini yazan gazete, “Artan enflasyon, borç ve TL’nin değer kaybı yaşaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır yönettiği ülkenin kontrolünü elinde tutmak için zorlu bir mücadele ile karşı karşıya” ifadesine yer verdi.

Haberde, “Türkiye’nin 85 milyonluk güçlü nüfusunun büyük bir kısmı ekonomik baskı altındayken Kılıçdaroğlu, 3.6 milyon kayıtlı Suriyeli mülteciyi ve diğer ülkelerden gelen 320 bin mülteciyi evlerine dönmeye çağırmanın da popüler bir politika olabileceğini umuyor” tespiti yapıldı. Gazete, Kılıçdaroğlu’nun “Bizim için mesele çok basit: Sınır güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırlarını koruyamayanlar egemen olamaz. Kısacası iki yıl sonra Suriyeli misafirlerimizle vedalaşacağız. Cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında sınırı her türlü kaçak geçişe kapatacağım” sözlerine yer verdi.