Danimarka’da drone alarmı... Havalimanları kapatıldı!

25.09.2025 09:12:00
İHA
Ülkenin kuzeyindeki Aalborg Havalimanı, bölgede şüpheli dronların tespit edilmesi üzerine geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Kastrup Havalimanı’nın (Kopenhag Havalimanı) şüpheli dronlar nedeniyle hafta başında geçici olarak havayolu trafiğine kapatılmasının yankıları sürerken, ülkedeki bir havalimanında daha dron paniği yaşandı.

Ülkenin kuzeyindeki Aalborg Havalimanı, bölgede şüpheli dronların görülmesi üzerine geçici olarak hava trafiğine kapatıldı. Aalborg Havalimanı’nın sivil uçuşların yanı sıra askeri uçuşlar için de kullanılması nedeniyle Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nin de olaydan etkilendiği açıklandı.

En az 3 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi. Bölge halkı için doğrudan bir tehlike olmadığını açıklayan polis, tedbir olarak havalimanı çevresinden uzak durma çağrısında bulundu.

Kuzey Jutland Polisi Başkomiseri Jesper Bjgaard Madsen, dronların kim tarafından ve hangi amaçla uçurulduğunun henüz kesin olarak bilinmediğini belirterek, "Eğer fırsat bulursak droneları düşüreceğiz" açıklamasını yaptı. Dronların şaka amacıyla uçurulmuş olma ihtimalinin gözardı edilmediğini belirten polis, olayla ilgili ayrıntılı soruşturma başlattı.

AVRUPA’DA GERİLİM YÜKSELMİŞTİ

Son haftalarda Estonya, Polonya ve Romanya; Rusya’ya ait uçak ve dronların hava sahalarını ihlal ettiğini duyurmuş, NATO ise bu tür eylemleri kınayarak, "Sorumluluk Rusya’ya ait. Bu tarz gerilimi tırmandırıcı eylemler derhal durdurulmalı" çağrısında bulunmuştu.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürebileceğini ifade etmişti.

