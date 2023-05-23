Danimarka, PESCO'ya dahil edildi

Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:02

Güncelleme: 23.05.2023 - 14:03

AB Konseyi, Danimarka'nın 26. PESCO üyesi olarak katılımını teyit eden kararı onayladı.

AB üyesi Danimarka, 30 yıldır AB'nin savunma işbirliğinin dışında yer alıyordu. Ülkede 1 Haziran 2022'de yapılan referandumda Danimarkalılar AB'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına katılmaya destek verdi. Danimarka hükümeti 23 Mart 2023'te PESCO'ya katılma niyetini AB'ye bildirdi. Bugünkü karardan sonra da Danimarka PESCO'nun 26. üyesi oldu.

Şu anda PESCO'ya dahil olmayan tek AB üyesi Malta kaldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, PESCO'nun AB savunma işbirliğinin ana parçasını oluşturduğunu vurgulayarak, Danimarka'nın katılımının yanı sıra 11 yeni projenin onaylandığını ifade etti.

Borrell, "İşbirliğimizi geliştiriyoruz ve derinleştiriyoruz. Böylece üye ülkeler birlikte yatırım yapabilecek, ihtiyaç duyulan kabiliyetleri geliştirebilecek ve kuvvetlerimizi hazırlayabilecek" değerlendirmesini yaptı.

AB Konseyi'nin bugün onayladığı 11 yeni PESCO projesi askeri eğitim; kara, deniz, hava sistemlerinin geliştirilmesi, siber güvenlik ve müşterek çoklu hizmetlerin sağlanması başlıklarında uygulanacak.

Bunlar arasında hava köprüsü, entegre insansız hava sistemleri, deniz yatağı altyapısı koruması, kısa menzilli havadan havaya füze sistemleri, gelecek nesil helikopter, çok katmanlı entegre hava ve füze savunma sistemi gibi projeler bulunuyor.

Yeni projelerle AB'nin PESCO kapsamında 2017'den bu yana geliştirdiği proje sayısı 68'e yükseldi.