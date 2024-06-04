Danimarka'da Telegram tartışması: Yasaklanması çağrısı yaptı
Danimarka Eşitlik Bakanı Trine Bramsen, Orta Doğu kökenli kadınlara yönelik "taciz" içeriklerinin paylaşıldığı gerekçesiyle, Rusya menşeli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın ülkesinde yasaklanması çağrısında bulundu.
Danimarka Eşitlik Bakanı Trine Bramsen, Berlingske gazetesine verdiği demeçte, Telegram'da karşılaşılan bazı sorunlara işaret etti.
Uygulamada, Orta Doğu kökenli kadınlara yönelik "taciz" içeriklerinin sıklıkla yer aldığına dikkati çeken Bramsen, bu nedenle Telegram'ın ülkede engellenmesi gerektiğini belirtti.
Bramsen, "Ne yazık ki Telegram'da özellikle genç etnik kökenli kadınları aşağılayıcı ve ailelerinin onları dışlaması veya daha da kötüsünü yapması sonucunu doğurabilecek bazı korkunç örnekler gördük" ifadesini kullandı.
Danimarka Eşitlik Bakanı, "Platformlar, suç için kullanılırken ve gençlerin hayatlarını tehlikeye atarken olaya başka bir şekilde bakabileceğimizi sanmıyorum. Diğer yasa dışı içerik türlerine karşı bazı filtreler koymak mümkün. Nihayetinde bu mahkemelerin meselesi olacak. Ancak mevzuat yoluyla doğru yasaların yürürlükte olmasını sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Kurucuları Rus iş insanları Nikolai ve Pavel Durov kardeşler olan Telegram, Whatsapp'a alternatif olarak ortaya atılarak, 2013'ten bu yana faaliyet gösteriyor.
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