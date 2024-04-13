Telegram gruplarında ticari amaçla kullanılıyor: Kimlik bilgileri satışta

Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2024 - 04:00

Telegram üzerinden silah ve uyuşturucu satışları devam ediyor. Yurttaşların kimlik bilgilerinin yer aldığı MERNİS verileri de bu uygulamada yer alan kanallar üzerinden satılıyor. Yurttaşların kimlik bilgilerinin Telegram üzerinden satışa çıkarılması tepkilere yol açıyor. Yurttaşların kimlik bilgilerinin nasıl korunacağı konusunda uzmanlar güvenlik önlemlerinin artması gerektiğini vurguluyor. Avukat Ecem Sağol, Türk hukukunda var olan internet ve sosyal medya dolandırıcılığı ile ilgili hukuki düzenlemelerin yeterli olduğunu ancak bu düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanmadığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’e konuşan Sağol, “Mevcut yasal çerçeve, internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık gibi suçları önlemek ve suçluları cezalandırmak için geniş kapsamlı bir zemin sunmaktadır. Cumhuriyet savcılığına yapılan şikâyetlerde soruşturma aşamasında delillerin çok hızlı toplanması gerekirken uygulamada bu sosyal medya platformlarına müzekkere yazılması ve hatta müzekkere yazılması için dahi aylarca beklenilmesi, müzekkere yazıldığı halde yeterli bilgi ile cevap verilmemesi ve bu süreçlerin oldukça uzun zaman alması gibi durumlarla karşılaşmak mümkün. Uygulamada yaşanan eksiklikler ve yetersizlikler, yasal düzenlemelerin etkinliğini azaltmaktadır” dedi.



DOLANDIRILMA ŞÜPHESİ

Önlemlere değinen Sağol, “Türk hukukunda mevcut olan düzenlemelerin uygulanması ve buna ek olarak daha spesifik düzenlemelerin yapılması değerlendirilmelidir. Sosyal medya suçlarında hukuka uygun delillerin elde edilmesi, ispat kabiliyeti, suçu işleyen kişinin tespiti oldukça zorlaşıyor” ifadesini kullandı.

Konuyu sadece Türkiye özelinde değerlendirmenin yeterli olmayacağına vurgu yapan Sağol, “Bugün Türkiye sınırlarında yaşayan birinin TikTok, Twitter, Facebook, Telegram gibi platformlar aracılığıyla Afrika’da ya da dünyanın bambaşka bir yerinde yaşayan biri tarafından dolandırması gibi bir durum söz konusu. Uluslararası hukuk anlamında birlik sağlanarak dijital suçlarla mücadelede işbirliği ve koordinasyon sağlanması, siber güvenlik ve dijital suçlarla mücadele alanında birçok ülkede uygulanabilecek düzenlemeler yapılmasında fayda olacaktır. Hukuki düzenlemelerin güçlendirilmesi, teknolojik önlemlerin alınması ve uluslararası işbirliğinin artırılması gerekmektedir” dedi.

