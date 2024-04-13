Telegram gruplarında ticari amaçla kullanılıyor: Kimlik bilgileri satışta
Silah ve uyuşturucu satışıyla gündeme gelen Telegram üzerinden yurttaşların MERNİS bilgilerine ulaşıldığı ortaya çıktı. Hukukçu Ecem Sağol, düzenlemelerin etkili uygulanmadığnıa vurgu yaptı
Telegram üzerinden silah ve uyuşturucu satışları devam ediyor. Yurttaşların kimlik bilgilerinin yer aldığı MERNİS verileri de bu uygulamada yer alan kanallar üzerinden satılıyor. Yurttaşların kimlik bilgilerinin Telegram üzerinden satışa çıkarılması tepkilere yol açıyor. Yurttaşların kimlik bilgilerinin nasıl korunacağı konusunda uzmanlar güvenlik önlemlerinin artması gerektiğini vurguluyor. Avukat Ecem Sağol, Türk hukukunda var olan internet ve sosyal medya dolandırıcılığı ile ilgili hukuki düzenlemelerin yeterli olduğunu ancak bu düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanmadığına dikkat çekti.
Cumhuriyet’e
konuşan Sağol, “Mevcut yasal
çerçeve, internet üzerinden
gerçekleştirilen dolandırıcılık
gibi suçları önlemek ve suçluları
cezalandırmak için geniş kapsamlı
bir zemin sunmaktadır. Cumhuriyet
savcılığına yapılan şikâyetlerde
soruşturma aşamasında
delillerin çok hızlı toplanması
gerekirken uygulamada bu
sosyal medya platformlarına
müzekkere yazılması ve hatta
müzekkere yazılması için
dahi aylarca beklenilmesi,
müzekkere yazıldığı halde yeterli
bilgi ile cevap verilmemesi ve bu
süreçlerin oldukça uzun zaman
alması gibi durumlarla karşılaşmak
mümkün. Uygulamada yaşanan
eksiklikler ve yetersizlikler,
yasal düzenlemelerin etkinliğini
azaltmaktadır” dedi.
DOLANDIRILMA ŞÜPHESİ
Önlemlere değinen Sağol, “Türk hukukunda mevcut olan düzenlemelerin uygulanması ve buna ek olarak daha spesifik düzenlemelerin yapılması değerlendirilmelidir. Sosyal medya suçlarında hukuka uygun delillerin elde edilmesi, ispat kabiliyeti, suçu işleyen kişinin tespiti oldukça zorlaşıyor” ifadesini kullandı.
Konuyu sadece
Türkiye özelinde değerlendirmenin
yeterli olmayacağına vurgu
yapan Sağol, “Bugün Türkiye
sınırlarında yaşayan birinin TikTok,
Twitter, Facebook, Telegram gibi
platformlar aracılığıyla Afrika’da
ya da dünyanın bambaşka bir
yerinde yaşayan biri tarafından
dolandırması gibi bir durum
söz konusu. Uluslararası hukuk
anlamında birlik sağlanarak
dijital suçlarla mücadelede
işbirliği ve koordinasyon
sağlanması, siber güvenlik ve
dijital suçlarla mücadele alanında
birçok ülkede uygulanabilecek
düzenlemeler yapılmasında
fayda olacaktır. Hukuki
düzenlemelerin güçlendirilmesi,
teknolojik önlemlerin alınması ve
uluslararası işbirliğinin artırılması
gerekmektedir” dedi.
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