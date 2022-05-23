Death Star'ı yaratmıştı! Star Wars efsanesi Colin Cantwell hayatını kaybetti

Star Wars uçaklarını ve İmparatorluğun en ölümcül silahı ve ayrıca İmparatorluğun merkezi üssü olan Death Star'ı yaratan efsane Colin Cantwell 90 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:42
Death Star'ı yaratmıştı! Star Wars efsanesi Colin Cantwell hayatını kaybetti
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Star Wars için X-wing, TIE fighter, Star Destroyer ve Death Star prototip uçaklarınının yaratıcısı Colin Cantwell 90 yaşında hatatını kaybetti. 

The Sun'da yer alan habere göre;  Gençken tüberkülozla savaştığını ve kısmi retina dekolmanı yaşadığını söyleyen Cantwell, 2016 yılında verdiği bir röportajda ise tedavisinde vücuduna sarılı ağır bir yelek olduğunu ve bu sayede nöbet geçirmesinin engellediğini belirtmişti. Cantwell'in ölüm haberini ise Sierra Dall paylaştı. Dall, Cantwell'in Cumartesi günü Colorado'da öldüğünü açıkladı.


Colin Cantwell Star Wars

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