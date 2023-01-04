Dehşetin her anı saniye saniye kaydedildi: 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına iten kadın gözaltına alındı

ABD’nin Oregon eyaletinde 28 Aralık’ta annesiyle birlikte tren istasyonunda bekleyen 3 yaşındaki çocuğu perondan tren raylarına iten kadın gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerasını görüntüsünü yayınlayan savcılık, kadının 5 ayrı suçtan yargılanacağını ve çocuğun iyi olduğunu açıkladı.

DHA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:50
Dehşetin her anı saniye saniye kaydedildi: 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına iten kadın gözaltına alındı
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Oregon eyaletinin Portland kentinde 28 Aralık günü annesiyle tren bekleyen 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan tren raylarına iten Brianna Workman (32) adlı kadın, savcılık kararıyla 5 ayrı suçtan gözaltına alındı.

RAYLARA YÜZÜSTÜ DÜŞTÜ

Savcılık, 29 Aralık’ta yaptığı açıklamayla olayın güvenlik kamerası görüntüsünü yayınlayarak Workman’ın hiçbir provokasyon olmadan 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan raylara doğru ittiğini, çocuğun yüzüstü raylara düştüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Savcılık kadının kefaletsiz olarak mahkeme gününe kadar gözaltında tutulacağını vurguladı.


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