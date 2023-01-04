Dehşetin her anı saniye saniye kaydedildi: 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına iten kadın gözaltına alındı
ABD’nin Oregon eyaletinde 28 Aralık’ta annesiyle birlikte tren istasyonunda bekleyen 3 yaşındaki çocuğu perondan tren raylarına iten kadın gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerasını görüntüsünü yayınlayan savcılık, kadının 5 ayrı suçtan yargılanacağını ve çocuğun iyi olduğunu açıkladı.
Oregon eyaletinin Portland kentinde 28 Aralık günü annesiyle tren bekleyen 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan tren raylarına iten Brianna Workman (32) adlı kadın, savcılık kararıyla 5 ayrı suçtan gözaltına alındı.
RAYLARA YÜZÜSTÜ DÜŞTÜ
Savcılık, 29 Aralık’ta yaptığı açıklamayla olayın güvenlik kamerası görüntüsünü yayınlayarak Workman’ın hiçbir provokasyon olmadan 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan raylara doğru ittiğini, çocuğun yüzüstü raylara düştüğünü ve yaralandığını ifade etti.
Savcılık kadının kefaletsiz olarak mahkeme gününe kadar gözaltında tutulacağını vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 11 milyon Avro alan AKP’li vekil
- Bir ‘terörist’ daha kıskıvrak yakalanacak
- Erdoğan’ın seçim planı
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu
- Bahçeli sustu, 'kahraman'ı Kürşat Yılmaz konuştu
- Cinayette yeni gelişme
- MHP'den isim vermeden 'Sinan Ateş' açıklaması
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı
- 'Sırada sen varsın!'