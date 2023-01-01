Hidrojen enerjili trenin yapımı tamamlandı
Çin'in hidrojen enerjili şehir içi treni montaj hattından çıktı.
Çin'in, hidrojen enerjili şehir içi treni, Çin'in Chengdu kentinde montaj hattından çıktı.
Tren, CRRC Changchun Demiryolu Araçları ile Chengdu Demiryolu Transit Grubu tarafından ortaklaşa geliştirildi.
Trenin azami hızı saatte 160 kilometreyi buluyor.
Tren, 600 km pil ömrü ile aracın çalışması için bir güç kaynağı sağlamak üzere yerleşik bir "hidrojen gücü" sistemine sahip.
Tren, sıfır karbon emisyonu ile çevre dostu.
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