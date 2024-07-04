Demiryolu bakımında devasa robot kullanılacak!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:09

Güncelleme: 04.07.2024 - 16:09

Japonya Batı Demiryolları'nın yeni robotu, boyama ve bahçe işlerinde kullanılmak için üretildi.

Bu aydan itibaren, devasa kollara, kaba, orantısız derecede küçük bir kafaya ve kameralarla donatılmış gözlere sahip bu büyük makine, raylar üzerinde gidebilen bir kamyona monte edilmiş halde, Japonya Batı Demiryolları Şirketi’nin tren raylarındaki bakım çalışmaları için kullanılacak.

Şirketten yapılan açıklamada, robotun şimdilik öncelikli görevinin raylar boyunca uzanan ağaç dallarını budamak ve trenlerin üzerindeki kabloları tutan metal çerçeveleri boyamak olacağı belirtildi.

Şirket, bu teknolojinin yaşlanan Japonya'da işçi açığını kapatmaya yardımcı olacağını ve işçilerin yüksek yerlerden düşmesi veya elektrik çarpması gibi ölüme sebep olacak iş kazalarını azaltacağını açıkladı.

GELECEĞE ÖRNEK OLACAK BİR ÇALIŞMA

Japonya Batı Demiryolları müdürü Kazuaki Hasegawa, düzenlenen basın toplantısında "Gelecekte, altyapı sisteminde her türlü bakım işlerinde makineleri kullanmayı umuyoruz" dedi ve bunun işgücü açığıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda örnek bir çalışma olacağını söyledi.

Robotun operatörü, bağlı olduğu kamyonun üzerindeki kokpitten kameralar aracılığıyla robotun gözlerinden görüyor ve robotu uzaktan kontrol ediyor.

Dev robotun kolları, 12 metreye kadar erişiyor, 40 kilograma kadar ağır malzemeleri taşıyor, boya yapıp fırça tutuyor ve elektrikli testere gibi aletleri kullanabiliyor.