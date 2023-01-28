Deniz Berktay ile Kuzeyden notlar: Savaş zamanı sinemaya gidince...

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 02:00

Gişedeki görevli bana, bileti saklamamı tembihledi ve eğer gösterim sırasında hava hücumu olur da film iptal edilirse bu biletle başka filme gidebileceğimi söyledi. Dediği de gerçekleşti. Seyrettiğim iki saatlik macera filminin bitmesine on dakika kala içeride ışıklar yandı ve hoparlörlerden “Dikkat dikkat! Hava hücumu tehlikesi var. Herkes sığınaklara” anonsu yapıldı.

Elimdeki biletimle aynı filmin gerisini seyreder miyim bilmiyorum. Sonu tahmin edilebilir bir film. Üstelik de neredeyse bir yıldır burada savaşın ortasında yaşayınca macera filmini seyrederken, “Bunun neresi macera”, diyor insan. Fakat hava hücumu alarmları son zamanlarda sıklaştı. Belarus’ta Rusya-Belarus ortak tatbikatı devam ediyor ve orada bir Rus savaş uçağı havalandığı anda Kiev’de böyle alarmlar veriliyor. Alarmı duyunca çocuklarıyla sığınağa koşanlar da var benim gibi kanıksamış olanlar da...

ALMANYA’NIN TANKLARI

Haftanın en önemli gelişmesi Almanya’dan Ukrayna’ya Leopard tanklarının verilmesine onay çıkması oldu. Almanya’nın çekinceli tavrının nedenleri vardı. Birincisi Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nda da Rusya’ya karşı savaştığı için şimdi Rusya’ya karşı silah yardımı yaparsa Naziler’le özdeşleştirilmekten korkuyordu. İkincisi, Almanya’da önemli bir kesim Rusya’yla ekonomik ilişkilerin kopmasına karşı. Üçüncü bir nedense geçenlerde Almanya’da yapılan bir ankette halkın yüzde 60’ı Ukrayna’nın gerekirse taviz vermesini fakat savaşın bir an önce bitmesini savunmuş. Savaş sürdükçe bu oranın artacağı kesin. Tank krizi Ukrayna yönetimiyle Almanya’nın zaten mesafeli olan ilişkilerini daha da kötüleştirmişti. Fakat ABD yönetimi, Alman hükümetini şimdilik ikna etmiş görünüyor.

Öte yandan, tanklara onay verilmesi dışında tankların Ukrayna’ya getirilip savaşta kullanılmasına kadar en az üç aylık zamanın gerekli olması ayrı bir sorun. Rusya buna hiç fırsat vermeden ön taarruzlara girişmeye çalışacak. Rusya’nın yakın zamanda yeni bir seferberliğe gitmesi ihtimali daha da arttı. Bölgeyi maalesef kanlı bir ilkbahar bekliyor.

Ukrayna’yı sarsan bir gelişme de üst düzey yetkililerin görevden alınması oldu. Beş ilin (Kiev, Sumi, Dnepropetrovsk, Herson, Zaporojye) valisi ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi başkan yardımcısı, savunma bakanı yardımcısı ve altyapı bakanlığının iki yardımcısı, çeşitli yolsuzluklara karıştıkları suçlamasıyla görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu olaylar yolsuzlukların savaşın ortasında da sürdüğünü, savaşın herkesi farklı etkilediğini bir kez daha gösteriyor.

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