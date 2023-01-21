Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Şubatta savaş kızışacak mı?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 03:01

CIA Başkanı, daha iki ay önce, kasım ayında da Kiev’i gizlice ziyaret etmişti. Basına yansıdığına göre, bu ziyarette başlıca iki konu konuşulmuş: Birincisi, Rusya’nın yakın zamandaki yeni saldırı planları. İkincisiyse ABD’nin Ukrayna’ya yoğun askeri ve ekonomik desteği sürdürüp sürdüremeyeceği. Malum, kasım ayında ABD Kongresi için yapılan ara seçimlerde, Cumhuriyetçilerin ağırlığı artmıştı. Burns, önümüzdeki dönemde zaman zaman sorunların baş gösterebileceğini söylüyor.

ABD YARDIMLARI KRİTİK

Savaşta Ukrayna’daki beklentilerin yükselmesine neden olan ve savaşın devamını isteyen iki ülke var: ABD ve İngiltere. Üstelik ABD yönetimi, daha kısa süre önce Ukrayna’nın Rus işgalindeki Kırım’a yönelik silahlı saldırılarına destek vereceğini söyledi. Bu şartlarda, ABD’den gelecek yardımın azalması hiç şüphesiz savaşın seyrini değiştirebilir.

Oysa ki Ukrayna yönetimi, eline geçen yardımın yetersiz olduğunu söyleyerek Batılı ülkelerden, daha fazlasını talep ediyor. Zelenski, Davos Zirvesi’ne video konferansla yaptığı katılımda, ülkedeki Batı yanlısı kesimlerin eskiden beri söylemeyi sevdikleri cümleyi kullanarak Ukrayna’nın sadece kendisini değil, bütün Batı’yı savunduğunu söyledi. Ukraynalı yetkililer, özellikle Almanya’nın Leopard-2 tanklarını talep ediyor. Ukrayna’nın ağustos sonunda başlatmış olduğu karşı taarruz durma noktasına geldi. Hatta Ruslar, temmuzdan bu yana ilk defa, önemli ilerlemeler göstermeye başladı.

BEKLENEN ÇIKMADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaleri Zalujnıy, karşı taarruza devam edebilmek için acilen Batı’dan yeni silahlara ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Ne var ki Almanya, sadece kendi elindeki Leopar-2’leri değil, bunları daha önce satın almış ve bir kısmını Ukrayna’ya göndermek isteyen Finlandiya, İspanya, Hollanda gibi ülkelerin de ellerindeki bu tankları Ukrayna’ya göndermesine onay vermiyor. Ukraynalı yetkililerin gözü, dün Ramstein’daki NATO Savunma Bakanları toplantısındaydı fakat bekledikleri sonuç çıkmadı.

YENİ SALDIRI BEKLENTİSİ

Ukrayna’nın karşı taarruzu durduğu gibi şimdi de Rusya’dan yeni bir genel saldırının ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Ukraynalı yetkililer, böyle bir saldırının şubat ortası veya mart ayında olacağını ileri sürüyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya’nın harekâtında geçen hafta meydana gelen görev değişikliklerinin Moskova’nın son bir genel taarruza hazırlanmalarından kaynaklandığını söyledi. Danilov, Moskova’nın böyle bir taarruzu büyük bir ihtimalle savaşın başladığı 24 Şubat’ın yıldönümüne denk getireceğini zira Rusların böyle yıldönümlerini kutsal kabul ettiklerini dile getirdi. Taarruzun beklendiği yerlerden biri olan Belarus sınırında, mayın hatları döşenip siperler kazılırken Donbas’tan ilave birlikler bu bölgelere sevk ediliyor. Şubat-mart dönemindeki çatışmaların, savaşın gidişatını belirleyeceği konuşuluyor.

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