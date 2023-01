Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Helikopter faciası

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:29

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yakınındaki Brovari ilçesinde dün Ukrayna İçişleri Bakanlığı üst düzey yönetimini taşıyan bir helikopter, anaokulu yakınında düştü. Kazada, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski, yardımcısı Yevgen Yenin, Bakanlık Müsteşarı Yuri Lubkoviç ve bakanlığın üst düzey yetkilileri ile anaokulundaki çocuklardan biri yaşamını yitirdi.

En az 14 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı kaza, bakanlık yönetiminin tamamının yaşamını yitirmesine neden oldu. Kazanın ardından, anaokulu binası ise tahliye edildi.

Kaza, büyük bir yangına neden olurken iki katlı kreş binası büyük hasar gördü. Olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, kazanın nedeni ile ilgili bir bulguya rastlamadıklarını, buna ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirirken olaya tanık olan herkese bildiklerini anlatma çağrısında bulundu. Ukrayna Güvenlik Teşkilatı’ndan (SBU) yapılan açıklamada ise kazayla ilgili üç ihtimal üzerinde durulduğu, bunların sistem arızası, güvenlik kurallarının ihmal edilmesi ve sabotaj olduğu dile getirildi. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat da kazayı soruşturmanın en az birkaç hafta sürebileceğini söylerken dün başkent Kiev ve çevresinde havanın son derece sisli olması, uçağın hava şartları nedeniyle düşmüş olma ihtimalini güçlendiriyor.

Denis Monastırski

Öte yandan Ukrayna Emniyet Genel Müdürü İgor Klimenko’nun, İçişleri Bakanlığı görevini vekâleten üstleneceği açıklandı. Kazada yaşamını yitiren Bakan Monastırski, 2018 parlamento seçimlerinde Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin kurduğu Halkın Hizmetkârı Partisi’nden milletvekili olmuş bir avukattı. İçişleri bakanı olmadan önce Parlamento Kolluk İşleri Komitesi başkanı olarak görev yaptı.

DANIŞMANDAN AÇIKLAMA

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko da kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Geraşenko, “Bu korkunç felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Helikopterde bulunan herkes Ukrayna vatanseverleriydi, her biri Ukrayna’yı savunuyordu ve güçlendiriyordu. Sizleri her zaman hatırlayacağız. Aileleriniz her zaman dostların ve devletin koruması altında olacaktır” dedi.

ZELENSKİ: BU ACI TARİF EDİLEMEZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 14 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin ”Bu acı tarif edilemez” dedi. Olayın ardından taziye mesajı yayımlayan Zelenski, “Kiev’in Brovary bölgesinde korkunç bir trajedi yaşandı. Ukrayna Güvenlik Servisi’ne, Ukrayna Ulusal Polisi ve diğer yetkili kurumlarla işbirliği içinde olayla ilgili tüm koşulların öğrenilmesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı. Zelenski, kazadan önce sabah saatlerinde bir İtalyan televizyonuna verdiği demeçte ise Rusya ile savaşa ilişkin değerlendirme yapmıştı. Ukrayna lideri, “Putin bu savaştan bir çıkış yolu arıyor” demişti.

DNİPRO’NUN ACISI TAZE

Dnipro kentindeki bir apartmana, geçen cumartesi füze isabet etmesiyle, aralarında çocukların da olduğu 45 kişinin ölmesinin ardından yaşanan bu kaza, Ukrayna’da bir hafta içinde ikinci facia oldu. Dnipro’da sivillerin ölmesinin ardından Zelenski’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, olayın “Ukrayna hava savunma güçlerinin hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini” söylemiş ardından istifa etmişti.