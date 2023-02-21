Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: 'Biden’dan sürpriz ziyaret'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 05:39

Biden’ın dünkü hamlesi, onun hem savaşın başlamasından bu yana hem de ABD başkanı sıfatıyla Ukrayna’ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Ziyaretin bir diğer özelliği de bir ABD başkanının 15 yıldan bu yana ilk kez Ukrayna’yı ziyaret ediyor olması. Biden’ın ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün parlamentoda yapacağı konuşma öncesinde de büyük bir meydan okuma anlamını taşıyor.

YENİ YARDIM PAKETİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı dün sabah saatlerinde gün içinde Kiev’e sürpriz bir ziyaretin gerçekleşeceğini söylemişti. Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Maryinski Sarayı’nda baş başa görüştü. Zelenski, görüşmenin son derece verimli geçtiğini ve bunun sonuçlarının kısa süre içinde savaş alanına yansıyacağını söyledi.

Biden da yaptığı açıklamada, Putin’in geçen yıl, Ukrayna’nın zayıf, Batı’nın ise bölünmüş olduğunu zannettiğini ve bu konuda epey yanıldığını söyleyerek bütün dünyanın Ukrayna’nın arkasında olduğunu ifade etti. ABD Başkanı ayrıca Ukrayna’ya yeni HIMARS füze mühimmatları göndereceklerini ve içeriğinin bugün açıklanması beklenen 500 milyon dolarlık yardım yapacaklarını açıkladı. Biden, “Bir yıl geçti, Kiev direniyor. Ukrayna direniyor. Demokrasi direniyor” ifadelerini kullandı. Biden, ABD’nin sonuna kadar Ukrayna’nın yanında olacağını da sözlerine ekledi.

"PUTIN’E MEYDAN OKUMA"

Ukraynalı uzmanlar, Biden’ın Kiev’de hava alarm sirenlerinin çaldığı şartlarda ziyaretinin, Rusya’ya karşı kararlılık mesajı taşıdığını, “sembolik önemi çok yüksek” bir olduğunu söylüyor. Öte yandan Biden’ın Kiev’den sonra Polonya’ya geçeceği ve burada savaşa yönelik önemli bir konuşma yapacağı basında yer almıştı.

ÖZEL İLGİSİ VAR

Diğer taraftan Biden, Barack Obama’nın başkan olduğu dönemde, başkan yardımcısı sıfatıyla Ukrayna’yla yakından ilgilenmiş ve hatıralarında yazdığı üzere, Ukrayna’da Batı yanlılarının 2014’te düzenlediği ihtilal sırasında dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’e telefon açarak görevi bırakması gerektiğini bildirmişti. Yanukoviç’in ardından Batı yanlısı hükümetin kurulmasından sonra da Ukrayna’yı zaman zaman ziyaret ederek Batı yanlılarının kendi iç çatışmalarını çözmesini ve hükümetin göreve devam etmesini sağlamıştı. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya yakınlığıyla bilinen Biden, ona eşinden daha fazla vakit ayırdığını söylüyordu.