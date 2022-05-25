Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Eski Cumhurbaşkanı Dodon gözaltında

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

Eski Cumhurbaşkanı ve Moldova Sosyalist Partisi Başkanı İgor Dodon hakkında iki yıl önce rüşvet aldığı iddiası ortaya atılmıştı. Eski bir milletvekilinin basına sızdırdığı bir video kasette Dodon, Moldova Demokrat Partisi Başkanı (ve ülkenin en nüfuzlu iş insanı) İgor Plohotnyuk’tan büyükçe bir paket alırken görülüyordu. Bu paketin içinde yüklü miktarda para olduğu ileri sürülüyordu. Ancak o dönemde Moldova mahkemeleri, Dodon’un rüşvet aldığını (veya o paketin içinde para olduğunu) gösterecek bir delil olmadığını belirterek dava açmayı reddetmişlerdi. Fakat birkaç gün önce üst mahkeme, takipsizlik kararını bozarak Dodon hakkında dava açılmasına karar verdi. Dün sabah da erken saatlerde polisler, Dodon’un evine girerek arama yaptılar ve Dodon’u 72 saatliğine gözaltına aldılar.

SOLDA YAKINLAŞMA

Gelişme, Dodon’un başkanı olduğu Moldova Sosyalist Partisi’nin yanı sıra Moldova Komünist Partisi’nin de tepkisini çekti ve iki parti, protesto gösterilerine hazırlanıyor. Her iki kurum da hem Rus yanlısı hem de ülke siyasetinin önde gelen partilerinden. Yakın geçmişte birbirleriyle kıran kırana rekabete girmiş olmalarına karşın son gelişmelerin onları yakınlaştırdığı görülüyor.

Moldova Sosyalist Partisi’nden yapılan açıklamada, Dodon’un gözaltına alınmasının Cumhurbaşkanı Maia Sandu’ya 50. yaş günü hediyesi olduğu ifade edildi (dün Sandu 50. yaşına girdi) ve bu olayın, halkı daha da birleştireceği savunuldu.

İKİ KARŞIT GRUP

Dodon’un gözaltına alınması, daha önce de yazdığımız üzere Dodon’un Moldova’daki başlıca Rus yanlısı siyasetçi olmasıyla da ilişkili olarak değerlendirilmesi gereken bir durum. Ülke kamuoyu, Rus yanlıları ve Batı yanlıları arasında bölünmüş durumda. İki yıl önce, Batı yanlısı Maia Sandu’nun iktidara gelmesinde, Rus yanlısı seçmenin bölünmüş olmasının da rolü vardı. Dodon hakkında 2019’da işlediği iddia edilen ve yeterince kanıtlanmamış bir suç için şimdi dava açılmasında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkisinin olmadığını söylemek yanlış olur. Dün itibarıyla üçüncü ayını dolduran savaş, komşu ülkeleri de etkilemeye devam ediyor.