Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Moskova’ya Kiev’den tepki

10 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Hatırlanacağı üzere, Putin’in 9 Mayıs Zafer Bayramı vesilesiyle, genel seferberlik ilan etmesi, Ukrayna’ya savaş ilanında bulunması veya Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçı bölgelerin Rusya’ya katıldığını ilan etmesi bekleniyordu. Putin, Zafer Bayramı’nda yaptığı konuşmada Rusya’nın Ukrayna’daki savaşa mecburen girdiğini, NATO ülkelerinin oluşturduğu tehdidin Rusya’yı böyle bir savaşa katılmak zorunda bıraktığını söyledi.

İMPARATORLUK VURGUSU

Putin’in konuşmasına, Ukrayna’dan tepki geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya’yı savaşa sevkeden nedenin -Putin’in iddia ettiği şekilde- NATO ülkelerinin tehdidi değil, Rusya’nın “hastalık derecesindeki” imparatorluk hırsı olduğunu savundu. Podolyak ayrıca, Rus askerlerinin kendi ülkelerini savunmak için değil, başka ülkeleri işgal etmek için hayatlarını kaybettiklerini dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Moskova’da düzenlenen törenlerin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin kutlamalarıyla hiçbir ilgisinin olmadığı, bu kutlamaların tamamiyle şov yapma amaçlı olduğu dile getirildi ve bütün dünyadan, Moskova’daki törenlerin bu şekilde kabul edilmesi istendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de İkinci Dünya Savaşı’nda Ukrayna’da sekiz milyon insanın hayatını kaybettiğini, Ukraynalıların zafere büyük katkıda bulunduklarını ifade ederek ülkenin şimdi de Rusya’ya karşı büyük bir savaş yürüttüğünü ve bu savaşı kazanacağını, böylelikle yakın bir gelecekte Ukrayna’nın iki ayrı zafer bayramı kutlayacağını ifade etti.

Ukrayna’da Rusların provokasyon yapabileceği gerekçesiyle, bu yıl Zafer Bayramı’nda herhangi bir etkinlik yapılmadığı gibi halkın toplantı yapması da yasaklandı.