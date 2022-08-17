Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Putin, Batı’nın dünya düzenini korumak için Ukrayna’yı öne sürdüğünü savundu

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Moskova 10. Güvenlik Konferansı’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki durumun ABD’nin bu çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak istediğini ortaya koyduğunu ifade etti. Putin, ABD’nin Asya, Afrika ve Latin Amerika’da da aynı taktikleri uygulayarak oralarda da aynı şekilde çatışmaları körüklediğini dile getirdi. Dünyanın Batı’nın egemen olduğu bir dönemden çok kutuplu döneme doğru evrim geçirmekte olduğunu söyleyen Putin, buna karşılık Batı’nın dünya üzerindeki egemenliğini çatışmalar yaratarak korumaya çalıştığını söyledi ve bu amaçla, Ukrayna’yı kurbanlık olarak öne sürdüğünü ifade etti.

Putin, Rusya’da “Ukrayna özel harekâtı” olarak adlandırılan Rusya-Ukrayna savaşını Birleşmiş Milletler’in tüzüğüne tamamen uygun şekilde başlattığını dile getirerek Rusya’nın kendi ülkesinin ve insanlarının güvenliğini sağlamak ve Donbas halkını soykırımdan koruma hedeflerinin, bu operasyonun başlıca hedefleri olduğunu savundu. Batı’nın bağımsız ülkelere kendi değerlerini ve kendi egemenliğini dayattığını söyleyen Putin, dünyadaki tehditlerle başa çıkmanın, modern çok kutuplu dünya düzenini güçlendirmekle mümkün olduğunu belirtti.

KIRIM’DAKİ PATLAMALAR

Öte yandan, Rusya’nın 2014 yılında ele geçirdiği Kırım Yarımadası’nda Ruslara ait bir cephanelikte dün sabah meydana gelen patlama, Kırım’da paniğe neden oldu. Yarımadanın kuzeyinde, Canköy yakınlarındaki cephanelikte meydana gelen patlama sonrasında yakından geçen demiryolu hattı zarar görürken tren seferlerine ara verildi. Cephaneliğin 5 kilometre yakınında bulunan iki yerleşim yerinden 3 bin kadar kişi, başka yerlere tahliye edildi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayın sabotaj olduğu dile getirildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak da yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Kırım’da patlamaların daha da artacağını dile getirdi. Kırım’da son günlerde, cephaneliklerde ve çeşitli tesislerde arka arkaya patlamalar meydana gelmişti.

TARAFLARIN KİLİT NOKTASI

Ukraynalı askeri uzmanlar, dünkü patlamanın gerçekleştiği Canköy Üssü’nün, Rusya’nın 24 Şubat’tan sonra işgal ettiği Ukrayna’nın Herson ve Zaporojye illerine nakletmek üzere, saldırı amaçlı olarak getirdiği füzelerin yerleştirildiği, ulaşım hatlarının ortasında yer alan, dolayısıyla Ukraynalılar açısından ideal bir hedef özelliği taşıyan bir cephanelik olduğunu söylüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 9 Ağustos’ta yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ele geçirmesiyle başladığını ve bu savaşın ancak Kırım’ın geri alınmasıyla sona ereceğini söylemişti. ABD’nin Beyaz Saray yönetiminden yapılan açıklamada da savaşın uzun süreli olacağı ve ABD’nin Ukrayna’nın Kırım’a yönelik çabalarını desteklediği dile getirilmişti.