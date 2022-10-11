Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Rusya’nın intikamı

11 Ekim 2022 Salı, 04:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füze saldırılarının, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen saldırıya bir misilleme olduğunu belirtti.

Putin, dünkü füze saldırılarının, Rusya Savunma Bakanlığı’nın önerisi ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın planı doğrultusunda hazırlandığını ve Ukrayna’nın altyapı tesislerini, askeri karargâhlarını ve iletişim hatlarının uzun menzilli füzelerle vurulmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Putin, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik “terör saldırısı” düzenlemeye devam etmesi halinde, Rusya’nın, kendisine verilen zararla orantılı şekilde karşılık vereceğini ifade etti. Rusya’nın eski başbakanı ve şimdiki Rusya Ulusal Güvenlik Kurulu Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise Ukrayna’daki yönetimin Rusya açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu bu nedenle Ukrayna’ya düzenlenen operasyonun amaçlarından birinin, Ukrayna’daki sistemi yıkmak olduğunu söyledi.

"DERS OLMALI"

Ukrayna yönetimiyse, Rusya’nın dünkü füze saldırısının, Rusya’yla müzakere yapılmaması gerektiğini gösteren somut bir örnek olduğunu ileri sürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın füze saldırısının, Rusya’yla müzakere yapılması gerektiğini savunan herkese ders olması gerektiğini savundu. Rusya’nın Kiev’e düzenlediği ilk füze saldırıları idari binaların olduğu merkez bölgelerini hedef alırken ilerleyen saatlerde çeşitli termik santrallar ve iletişim sistemleri hedef alındı. Kiev’in bazı bölgelerinde, savaşın başından bu yana ilk kez elektrik kesintileri görüldü. Metro seferleri bir süreliğine durdurulurken metro istasyonları yeniden sığınak haline geldi. Ülkenin batısındaki Lviv’de ise enerji sistemlerinin infilak etmesi nedeniyle tramvay ve troleybüs gibi elektrikli tolu taşıma araçları yolda kaldı. Elektrikle çalışan şehirlerarası yolcu trenleri de yolda kaldı. Patlamanın ardından, süpermarketlerde savaşın ilk zamanlarını andıran kuyruklar oluşsa da halkın genelinin, savaşın ilk zamanlarına göre daha sakin olduğu görülüyor.

ENDİŞELER ARTTI

Öte yandan, Kiev’de savaşın yeniden şiddetleneceği konusunda endişeler artmaya başladı. Bunun önemli bir nedeni Rusya’nın tıpkı şubat ayında olduğu gibi Ukrayna’ya Belarus üzerinden yeni bir taarruz düzenleme olasılığının artması. Nitekim Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, dün komutanlarla yaptığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin yeniden Belarus’a konuşlanacaklarını belirtti. Gelişmeler, önümüzdeki haftalarda savaşın yeniden şiddetleneceğine işaret ediyor.