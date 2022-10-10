Son Dakika: İngiltere, Rusya'yı suçladı
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleşen saldırılar için Rusya'yı suçladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleşen saldırılar için Rusya'yı suçladı.
Cleverly, "Rusya'nın Ukrayna'daki sivil bölgelere füze ateşlemesi kabul edilemez" çıkışında bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü belirten Cleverly, "İngiltere'nin Ukrayna'ya maddi ve manevi desteğini güçlendirmek için bu sabah Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştük" dedi.
Cleverly, Kiev saldırılarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Cleverly, "Bu yıkım Putin'in gücünü değil, zayıflığını gösteriyor" açıklamasında bulundu.
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