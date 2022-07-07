Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Savaş, Donetsk ilinde yoğunlaştı
Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesini oluşturan iki ilden biri olan Lugansk ilinin tamamına yakınını ele geçirmelerinin ardından savaş, Donbas’ın diğer ili olan Donetsk ilinde yoğunlaştı.
Donetsk il merkezinin merkezi olan Donetsk kentinin Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin eline geçtiği 2014 yılından sonra Ukrayna’nın Donetsk valilerinin görev yaptığı Kramatorsk ilçesi, ulaşım yollarının merkezinde yer alan Slavyansk ilçesi ve Bahmut (eski Artyomovsk) ilçesi, saldırıların hedefi haline geldi. Rus kuvvetlerinin buralarda yoğun direnişle karşılaştıkları fakat ilerlemeye devam ettikleri bildiriliyor. Rusya, önceki gün akşam saatlerinde Ukrayna’nın geneline füze saldırıları düzenledi. Füzelerin Hmelnitski, Odesa ve Nikolayev illerine isabet ettiği bildiriliyor. Ancak güvenlik gerekçesiyle füzelerin düştüğü noktalar hakkında ayrıntılı bilgi, verilmiyor.
Diğer taraftan Rus güçlerinin işgali altında bulunan Ukrayna’nın Donetsk ve Herson il merkezlerinde patlamaların meydana geldiği ve gökyüzüne duman bulutunun yükseldiği bildirildi. Rusya’nın işgali altında bulunan Ukrayna’nın Azak Denizi kıyısındaki liman şehirlerinden Melitopol’de de geçtiğimiz günlerde büyük patlamalar meydana gelmişti. Ukraynalı yetkililer, işgal altındaki topraklarda partizan mücadelesinin artacağını söylemişlerdi.
BELARUS’TAN SALDIRI İHTİMALİ
Öte yandan, Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus’un savaşa dahil olup olmayacağı konusu tartışmalara konu olmaya devam ediyor. Belarus birliklerinin Ukrayna sınırına yakın noktalarda tatbikatlara başlaması Ukrayna’da endişelere neden olmuştu. Ancak Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanı Kirilo Budanov, Belarus’taki tatbikatların önceden planlanmış tatbikatlar olduğunu, Belarus’taki Rus kuvvetlerinin şu anki sayısının ise önemsiz miktarda olduğunu bu nedenle yakın gelecekte saldırı beklemediklerini söyledi. Buna karşılık Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ganna Malyar, Belarus’ta son dönemlerde kamuoyunda Ukrayna karşıtı bir hava yaratıldığını bu nedenle Ukrayna’nın her türlü ihtimali göz önünde bulundurması gerektiğini dile getirdi.
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