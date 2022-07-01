Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Madrid sonrası her şey sil baştan

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Ukrayna tarafı, savaşın ikinci gününden itibaren NATO üyeliği hedefinden vazgeçip “daimi tarafsız devlet” statüsü elde etme konusunda Rusya ile görüşmelere hazır olduğunu söylüyordu. Rusya’nın en temel talebi de Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve ülkedeki yabancı üslerin kurulmasının önüne geçilmesiydi. Ukrayna, mart ayı boyunca NATO hedefinden vazgeçmesi karşılığında kendisinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını garanti edecek ülkeler bulma çabası içindeydi. Ancak, İngiltere’nin açık çabaları sonucunda Rusya ile Ukrayna arasında müzakere süreci sona erdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da önceki gün ülkenin NATO üyeliği hedefinden hiçbir zaman vazgeçmediğini açıkladı. Bu durum, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın önümüzdeki aylarda sertleşeceğine ve uzun sürebileceğine işaret ediyor.

"İYİ NİYET ADIMI"

Savaşın başlarında Ukrayna’nın Odesa kentinin açıklarında yer alan (ve Karadeniz’deki az sayıda adadan biri olan) Yılan Adası’nı işgal eden Rusya, dün bu adayı tahliye etti. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kendilerinin Birleşmiş Millletler’in Ukrayna’dan tahıl ihraç edilebilmesine yönelik insani koridor oluşturulması çabalarına engel olmadıklarını göstermek için böyle bir “iyi niyet adımı” atıldığı ifade edildi.

Buna karşı Ukrayna ordusu da Moskova’nın açıklamalarını redderek “Ukrayna füzelerinin, adaya sevkıyatta bulunan Rus savaş gemilerine ve adadaki Rus askerlerine verdiği zarardan ötürü Rusların geri çekilmek zorunda kaldıkları” savundu. Açıklamada, Ukrayna güçlerinin adaya henüz ayak basmadıkları, fakat gelecekte ayak basacakaları da belirtildi.