Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna: Bize ateşkes önermeyin

20 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Böylelikle, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’ya Rusya’yla anlaşması yönündeki telkinlerin Ukrayna’da etkilerini gösterdiğini görüyoruz. Ukraynalı yetkililer, Rusya’yla savaşın önümüzdeki bir aylık süreçte bir denge noktasında devam edeceğini, bu süreçte ne Rusya, ne de Ukrayna’nın önemli bir kazanımının olmayacağını, buna karşılık Batı’dan yeterli miktarda silah yardımı ulaştıktan sonra, Ukrayna’nın karşı saldırıya geçeceğini söylüyor. Ukrayna da zor durumda. Bir taraftan, ülkede büyük bir akaryakıt sıkıntısı var. Araçlar, benzin alabilmek için, saatlerce kuyrukta bekliyor. Çünkü, Ukrayna’nın önceden başlıca benzin tedarikçileri, Rusya ve Belarus idi. Ayrıca, ülkedeki başlıca rafineri olan Kremençuk Rafinerisi, Rus füzeleriyle yerle bir edildi. Ukrayna’nın önemli ihraç kalemi olan tahıl da Rusların Ukrayna limanlarını ablukaya almasıyla ihraç edilemiyor ve bu dünya genelinde krize neden oluyor.

Savaşın yayılma tehlikesiyle karşılaşan Moldova’da da eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon hakkında, yolsuzluk suçlamasıyla ceza davası açıldı. Rusya yanlısı çizgisisiyle bilinen ve 2019 sonuna kadar Moldovayı yöneten Dodon’un rüşvet aldığı iddia ediliyor. Geçen yıl basına yansıyan görüntülerde, Demokrat Parti Başkanı ve eski iş insanı İgor Plahotnyuk’un İgor Dodon’a bir paket verildiği görülüyordu. Bu paketin içinde büyük miktarda para olduğu iddia edilmiş, fakat Kişinev’deki mahkeme, somut delil olmadan dava açılamayacağına hükmetmişti. Fakat önceki gün istinaf mahkemesi, bu kararı bozarak, eski cumhurbaşkanına ceza açılmasına karar verdi. Dodon’un Moldova’daki başlıca Rus yanlısı siyasetçi olması, davanın siyasi bir dava da olabileceğine işaret ediyor. ? Kiev