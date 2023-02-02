Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna: ‘Savaş gelecek haftalarda şiddetlenebilir’

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 06:22

Danilov, Rusya’nın Ukrayna’ya taarruza geçtiği 24 Şubat 2022’nin yıldönümünde yeni bir saldırı gerçekleştirmek isteyebileceğini ve bölgedeki Rus askerlerinin sayısında artış olduğunu kaydetti. Oleksiy Danilov ayrıca Rusya’nın yine geçen yıl olduğu gibi, Ukrayna’ya hem kuzeyden hem de güneyden taarruza geçmesi olasılığının olduğunu dile getirdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bağlı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Andri Yusov da çatışma bölgelerinde durumun çok zor olduğunu ve Rusların saldırı halinde olduklarını belirterek Ukrayna’da şubat ve mart aylarında son derece kanlı çatışmaların beklendiğini söyledi.

BAHMUT KUŞATILIYOR

Ukrayna’da çatışmalar halen doğudaki Donbas bölgesindeki Donetsk ilinin Bahmut ilçesi ve Ugledar kasabası ile Zaporojye ilinde yaşanıyor. Rus askerleri, önemli stratejik konumda bulunan Bahmut ilçesine giden bütün yolların top ateşine tutulduğunu ve ilçenin tamamen kuşatma altına alınmasına 10 kilometre kaldığını öne sürüyor. Ugledar’a yönelik saldırıda ise kasabanın içinde bulunan madenlerin, Rus güçlerinin ilerlemesini zorlaştırdığı ifade ediliyor. Zaporojye ilinde de Rus güçlerinin yakın zamanda dokuz yerleşim yerini ele geçirerek kuzeye doğru bir miktar ilerlemeyi başardıkları dile getiriliyor.

TANKLAR YOLDA

Ukrayna’nın durma noktasına gelen karşı taarruzuna devam edebilmesi için Batı’dan talep ettiği Leopard tanklarının ilk etabının mart sonunda ülkeye ulaşması beklenirken Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik, 100 kadar tankın ulaşmasının gelecek üç ay içinde olacağını dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak da Ukrayna’nın uzun menzilli füzeler konusunda müttefiki olan ülkelerle görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.