Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna’da ani operasyonlar

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 04:21

Önceki gün de Ukrayna Gümrük İdaresi’nde genel müdür de dahil olmak üzere çok sayıda kişi görevden alındı. Ayrıca, Ukrayna’nın en büyük oligarklarından (nüfuzlu iş insanlarından) İhor Kolomoyski’nin ofisine baskın düzenlenerek arama yapıldı. Kolomoyski, 1 milyon ABD doları tutarında vergi kaçırmak ve karapara aklamakla suçlanıyor.



Yolsuzluk operasyonlarının ABD’nin girişimi ile gerçekleştirildiği değerlendirmesi yapılıyor. Gerçekten de ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, yürütülen operasyonlardan memnuniyet duyduğunu söyledi. Arama yapılan oligark Kolomoyski hakkında da ABD’de yolsuzluklara bulaştığı iddia edilmiş ve Kolomoyski’nin ABD’deki malvarlığına el konmuştu. Kolomoyski’nin en önemli özelliklerinden biri dört yıl önceki Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde şimdiki Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye destek vermiş olmasıydı.

Ukrayna yakın yıllara kadar oligarkların siyasette egemen olduğu bir ülke idi. Ancak iki yıl önce Zelenski, oligarklardan arınma politikasına giriştiğini açıkladı ve Rusya yanlısı olan oligarklardan başlayarak hükümete mesafeli durumda olan oligarkları teker teker tasfiye etmeye başladı. Bu süreçte Zelenski’ye en büyük desteği Ukrayna pazarına rakipsiz girmek isteyen uluslararası iş çevreleri ve ABD vermişti. Washington bu operasyonları desteklediğini söylemişti. Bu savaş şartlarında Ukrayna’nın iç siyasetinin yeniden biçimlenmekte olduğuna işaret ediyor.