Rus devlet ajansı: Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için Zaporijya'ya geldi

Rus basını, Türkiye'den gelen bir grup gönüllünün, özel bir askeri operasyona katılmak üzere Zaporijya'ya geldiğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:04
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Rus devlet ajansı RIA, Türkiye'den gelen gönüllülerin, özel bir askeri operasyona katılmak üzere Rus ordusuna bağlı 'Sudoplatov Taburu'nda savaş eğitimine başladığını öne sürdü.

Ajansa konuşan Kuzon takma isimli gönüllü, "Türkiye'den arkadaşlarımla birlikte geldim. Nazilere karşıyız, burada neler olduğunu ve Ukrayna'da neler yaşandığını biliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı değil, Ukrayna'yı yöneten Nazilere karşı savaştığını anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberde görüşlerine yer verilen gönüllülerden biri "Moskova'da birkaç yıl üniversite okuduğunu, Rus kültürünü iyi tanıdığını" ve birçok yakın arkadaş edindiğini söyledi.

Savaş deneyiminden de bahseden gönüllü, "Türkiye'de askerlik görevini tamamladığını, ancak silahlı çatışmalarda yer almadığını" açıkladı.

Haberde pek çok gönüllünün görüşlerine yer verildi. Habere konu olan gönüllüler, savaşa katılma gerekçelerini genel olarak "Nazilere karşıyız", "Bu savaşı her halükarda Rusya kazanacak" gibi sloganik ifadelerle tarif ettiler.

Gönüllüler, şu anda eğitim gördüklerini ve yeni ordu standartlarına alışmaya çalıştıklarını da sözlerine eklediler.


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