Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Uzmanlar, Ukrayna'da savaşın şiddetleneceğine dair uyardı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Ukrayna’da kış mevsimine girilirken gerek askeri yetkililerin sözleri gerekse Kiev’e destek veren İngiltere ve NATO’dan gelen açıklamalar, soğuk günlerde de savaşın bütün şiddetiyle süreceğini gösteriyor. Rusya’nın füze saldırıları da Ukrayna genelinde yaşamı felç ederken gelecek günlerde yeni hava saldırılarının olabileceği ve başkent Kiev’deki nüfusun tahliye edilebileceği dile getiriliyor.

ABD’li uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte savaşın daha da şiddetleneceği değerlendirmesinde bulundu. Buna göre, son haftalarda yağmurlar nedeniyle toprağın yumuşaması sonucunda iki tarafın da askeri harekâtı yavaşlarken sıcaklığın sıfırın altına düşüp yerlerin donması sonucunda iki tarafın da taarruzları yoğunlaştıracağı yorumları yapılıyor. Savaşı sona erdirecek barış planı hâlâ gündeme gelmezken İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da geçen günkü açıklamasında Ukrayna ordusunun Rus askerlerine toparlanmasına izin vermeden kışın da saldırılara devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün dışişleri bakanları toplantısı öncesi Bükreş’te yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaşı kazanmasının diğer otoriter devletlere cesaret vereceğini öne sürerek buna izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Stoltenberg, füze saldırılarının Ukrayna genelinde ağır sonuçlarının olduğunu, bu nedenle, hava savunma sistemi konusunda desteğin arttırılması gerektiğini ifade etti.

TAHLİYELER GÜNDEME GELDİ

Ukraynalı yetkililer, bir taraftan Kiev’de halkın yararlanması için ısınma, elektrik ve internet imkânlarının olduğu merkezler oluştururken diğer taraftan da Kiev’deki halkın savaşın başında olduğu gibi tahliyesinin gündeme gelebileceğini söylüyor. Ancak, böyle bir durumda başkentte yaşayanların nereye tahliye edileceği, belli değil. Kentte ATM’lerin çok az bir kısmı çalışıyor. Dükkanların pek çoğu, yurtdışından getirilen jeneratörlerle faaliyete devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlı-ğı’ndan yapılan açıklamada da Rus güçlerinin Donbass bölgesine büyük yığınak yapmakta oldukları dile getirildi. Ukrayna ordusu, Rusların Donbass’taki Donetsk ilinde sürekli taarruz girişimlerinde bulunduğunu, Luhansk’ta ise savunma halinde olduğunu belirtiyor. Rusların Dinyeper Nehri’nin batı yakasındaki Herson il merkezini tahliye ederek buradan nehrin doğusuna çekilmelerine karşılık yeni yerleştikleri mevzilerden her gün kent merkezini yoğun ateş altında tuttukları bildiriliyor.

SIKINTIYA RAZILARMIŞ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi first lady Olena Zelenska ise halkın birkaç yıl daha sıkıntı çekmeye hazır olduğunu söyledi. Zelenska, BBC’ye verdiği demeçte, Ukrayna halkının, Avrupa Birliği gibi demokratik kuruluşlara üye olmak uğruna birkaç yıl daha yokluk içinde yaşamaya razı olduğunu ve kamuoyu yoklamalarının bunu gösterdiğini söyledi. Fakat Zelenska, bu kamuoyu yoklamalarının nerede yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.