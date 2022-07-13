Deniz Berktay, Kiev'den bildiyor: Ermenistan ile normalleşme süreci

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

1 Temmuz’da iki ülke özel temcilcilerinin Viyana’da görüşerek kara sınırlarınının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarına açılması ve doğrudan hava yük taşımacılığının yakın zamanda başlatılması konusunda anlaşmaya varmalarının ardından önceki gün de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bayram vesilesiyle arayıp tebrik etti ve iki ülke ilişkilerinin geleceği ele alındı. Ermenistna yetkilileri yakınlaşma sürecinin hızla devam ettiğini sölüyor. Ermenistan Devlet Güvenlik Teşkilatı Sekreteri Armen Grigoryan, konuyla ilgili açıklamasında, sınırın şu anda üçüncü ülke vatandaşları için açılmasının görüşüldüğünü gelecekte ise doğrudan Türk ve Ermeni vatandaşlarının geçişine açılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti. Grigoryan ayrıca, Rusya’nın baştan beri bu sürecin içinde olduğunu söyleyerek Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmanın Rusya’nın bilgisi dahilinde yapıldığını kaydetti.

MUHALEFET TEPKİLİ

Öte yandan, Ermenistan’da radikal milliyetçi çizgideki muhalefet, yakınlaşma sürecine tepki gösteriyor. Muhalefetteki Taşnaksütyun Partisi’nden İşhak Sagatelyan, muhalefetin geniş çaplı mitingler organize etmekte olduğunu, Ermenistan’ın bütün yerleşim yerlerinde örgütlendiklerini söyleyerek 2 Ağustos’tan itibaren, yoğun protestolara girişeceklerini söyledi. Geçen yılki seçimler, Ermenistan’da Türk düşmanlığı söyleminin iktidara gelmek için tek başına yeterli olmadığını göstermişti. Ancak, bölgeye istikrarın gelmesini istemeyen bölge içi ve bölge dışı güçler, yakınlaşma sürecine her türlü engeli çıkarmaya çalışabilir.

UKRAYNA’DA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Ukrayna’nın Rusya’yla savaşı dört buçuk ayı geride bırakırken ülkenin en büyük oligarkı (nüfuzlu iş insanı) Rinat Ahmetov, kendisinin medya sektöründen tamamen çekileceğini açıkladı. Ahmetov, bunun “devlet düşünülerek” atılmış olan “zorunlu bir adım” olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen yıl “oligarklarla mücadele” edeceğini ilan etmiş ve buna yönelik bir yasa çıkarmıştı. Bu yasa, nüfuzlu iş insanlarının basın-yayın organlarına sahip olmasını ve siyasete doğrudan karışabilmesini engelliyor. Bu doğrultuda önce Rus yanlısı oligark Viktor Medvedçuk’un medyası tasfiye edilmiş, bu yılın başlarında da Batı yanlısı bir oligark olan bir önceki Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun basın-yayın organlarına kısıtlama getirilmişti. Şimdi de savaş şartlarında en büyük oligark Ahmetov’un medyadan çekildiği haberi geldi. Ukrayna siyaseti yakın zamana kadar oligarklar arasındaki dengeye dayanıyordu. Savaş şartlarının Ukrayna’da eskinin yerine nasıl bir düzen ve nasıl bir toplum getireceği henüz belli değil.