Denizin dibinde 'tesadüfen' keşfedildi: 'Avrupa'daki en eski mega yapı'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:07

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:08

Mecklenburg Körfezi'nde deniz tabanı boyunca yaklaşık bir kilometre boyunca uzanan duvar, bilim insanları tarafından yaklaşık 10 km açıkta bir araştırma gemisinden multibeam sonar sistemini çalıştırırken tesadüfen fark edildi.

"Blinkerwall" adı verilen yapının daha yakından incelenmesi, çoğu insan gruplarının hareket ettiremeyeceği kadar ağır olan yaklaşık 300 büyük kayayı birbirine bağlamak üzere yerleştirilmiş gibi görünen yaklaşık bin 400 küçük taşı ortaya çıkardı.

"Heyecan verici bir keşif" olarak tanımlanan su altındaki duvar 21 metre su ile kaplı, ancak araştırmacılar duvarın 10 bin yıldan daha uzun bir süre önce bir göl ya da bataklığın yanındaki karada avcılar tarafından inşa edildiğine inanıyor.

Duvarın ne amaçla yapıldığını kanıtlamak zor olsa da, bilim insanları duvarın ren geyiği sürülerinin peşindeki avcılar için bir sürüş yolu görevi gördüğünden şüpheleniyor.

Leibniz Baltık Denizi Araştırma Enstitüsü'nden Jacob Geersen, "Hayvanları kovaladığınızda bu yapıları takip ediyorlar, üzerlerinden atlamaya çalışmıyorlar. Fikir, ikinci bir duvarla ya da göl kıyısıyla yapay bir darboğaz yaratmak olabilir" dedi.

Araştırmacılar, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde Blinkerwall'un yanından geçen ikinci bir duvarın deniz tabanı tortularına gömülmüş olabileceğini belirtiyor.

TOPLAM AĞIRLIĞI 142 TONDAN FAZLA

Geersen ve meslektaşları, 971 metre uzunluğundaki duvarın boyutu ve şekline bakarak, duvarın büyük bir tsunaminin taşları yerinden oynatması ya da hareket eden bir buzulun geride bıraktığı taşlar gibi doğal süreçlerle oluşmasının pek olası olmadığını düşünüyor.

Yüksekliği çoğunlukla 1 metreden az olan duvarın açısı, daha büyük kayalarla karşılaştığında yön değiştiriyor; bu da daha küçük taş yığınlarının onları birbirine bağlamak için kasıtlı olarak yerleştirildiğini gösteriyor. Duvarın taşlarının toplam ağırlığının 142 tondan fazla olduğu düşünülüyor.

Eğer duvarın antik bir avlanma yoluysa, muhtemelen 10 bin yıldan daha uzun bir süre önce inşa edildiği ve yaklaşık 8 bin 500 yıl önce deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kaldığı belirtiliyor.

Araştırmacılar, "Bu durum, Blinkerwall'u dünyanın bilinen en eski av mimarisi örnekleri arasına sokuyor ve potansiyel olarak Avrupa'daki en eski insan yapımı mega yapı haline getiriyor" dedi.