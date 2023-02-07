Suriye'de bir anne bebeğini çöken evinin enkazında doğurdu

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:17

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:28

Sosyal medyada, Halep kırsalını vuran depremde yıkılan bir evin enkazından kurtarılan bebeği gösteren video umutları yeşertti.

Videoda, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Halep vilayetinin Afrin ilçesine bağlı Cenderes'teki bir evin enkazından kurtarılan bebek görülüyor.

"ANNE HAYATINI KAYBETTİ" İDDİASI

Sosyal medyada yorumcular, bebeğin enkaz altında doğduğunu ve annesinin doğumundan dakikalar sonra öldüğünü öne sürdü, ancak habere yer veren Sputnik Arapça servisi bilgilerin doğruluğunu teyit edemedi.

Yerel kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları aramak için zorlu kış koşullarıyla mücadele ederken, Türkiye ve kuzeybatı Suriye'yi vuran deprem sonrası ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 binden fazla kişinin öldüğü ve on binlercesinin de yaralandığı bildirildi.