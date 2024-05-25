Devlet başkanının eşine lösemi teşhisi konuldu: Videolu açıklama geldi

Yayınlanma: 25.05.2024 - 15:24

Güncelleme: 25.05.2024 - 15:24

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğu açıklandı. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Esma Esad'ın birkaç belirti göstermesinin ardından kapsamlı tıbbi testler ve muayeneler sonucunda akut miyeloid lösemi teşhisi aldığı belirtildi.

Esma Esad'ın tedavi planının bir parçası olarak, sıkı enfeksiyon önleme önlemleri içeren özel bir tedavi protokolüne uyacağı ve tüm doğrudan katılımlardan geçici olarak çekileceği ifade edildi. Akut miyeloid lösemi, kemik iliği ve kanın agresif bir kanseri olarak biliniyor.

MEME KANSERİ TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Daha önce meme kanseri tedavisi gören Esma Esad, Ağustos 2019'da teşhisinin bir yıl sonrasında tamamen iyileştiğini duyurmuştu.

Birleşik Krallık'ta doğup büyüyen ve ailesi aslen Suriye'nin merkezinden olan Esma Esad, güçlü ve bölücü bir figür olarak biliniyor. Batı yaptırımları altında olan ve Suriye çatışması sırasında oldukça tartışmalı bir figür haline gelen Esma Esad, 2000 yılında Beşar Esad ile evlenmeden önce yatırım bankacısı olarak çalışmıştı.

Esma Esad'ın lösemi teşhisi açıklaması, onun etkili STK'sı Suriye Kalkınma Vakfı'nın yıllık Şam Gülü Festivali'ni düzenlediği sırada geldi. Esma Esad'ın, kamuya açık etkinliklerden çekileceği açıklanmadan önce festivallere katılması bekleniyordu.

VİDEO MESAJ YAYIMLADI

Esma Esad, lösemi teşhisi konduğuna dair haberlerin ardından bir video mesajı yayımladı.

48 yaşındaki Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi ve üç çocuğunun annesi Esma Esad, mesajında aldığı destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.

Arapça yaptığı açıklamada, Esad, aldığı mesajların kendilerine güç verdiğini ifade etti. Bu hastalığa karşı mücadele eden herkesin, sadece hastalığı yenmek için değil, sevdiklerinden ayrı kalmamak için de güçlü olması gerektiğini vurguladı ve "Bu savaşı inançla, Allah'a olan güvenimle ve sizlerin dualarıyla kazanacağım," dedi.

2018'de meme kanserine yakalanan Esma Esad, bir yıl sonra bu hastalığı tamamen yendiğini açıklamıştı.