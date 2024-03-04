Esad'dan Putin'e destek: Tercih ettiğim aday gayet açık

Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:48

Güncelleme: 04.03.2024 - 13:51

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili tercihinin açık olduğunu, Şam'ın ülkedeki terörizmi geriletebilecek kişiyi desteklediğini söyledi.

Esad, "Rusya'ya bizimle birlikte Suriye'de teröristlere karşı savaşan bir ülke olarak bakarsak, doğal olarak bu konu bizim için önemlidir ve bunu sadece kendi iç meselemiz olarak ele alamayız. Suriye'de terörle mücadele kararını veren kişi bizim için önemlidir" dedi.

Putin'in kararlarının, "Rusya'yı küresel arenaya döndürdüğünü ve dengeyi yeniden sağladığını" öne süren Esad, "Bu konuya küresel güç manzarası açısından baktığımızda, Rusya'yı ve liderliğinin kararlarını birbirinden ayırmak mümkün değil. Başkan Putin'in aldığı kararlar Rusya'yı dünya arenasına geri döndürüyor ve dengeyi yeniden sağlıyor. Kimsenin beni Rusya'nın içişlerine karışmakla suçlamaması için bunun benim kişisel görüşüm olduğunu tekrarlamak isterim" diye konuştu.

Esad, "Rusya'ya bizimle birlikte Suriye'de teröristlere karşı savaşan bir ülke olarak bakarsak, doğal olarak bu konu bizim için önemlidir ve bunu sadece kendi iç meselemiz olarak ele alamayız. Suriye'de terörle mücadele kararını veren kişi bizim için önemlidir. Doğal olarak, herhangi bir değişiklik bizi etkileyecektir. Eğer [Rusya Devlet Başkanı için] tercih ettiğimiz adayları sorarsanız, cevabın açık olacağını düşünüyorum" dedi.

Rusya'daki seçimlerin dünyanın geleceği üzerindeki etkisi sorulduğunda Esad, Rusya'nın, "dünyanın geleceğinin bağlı olduğu bir ülke olduğunu" savunarak, "Birçok faktör nedeniyle, sadece Ukrayna'daki savaş nedeniyle değil. Ukrayna'da kritik bir savaş yürüten bir ülke liderlerin ve politikalarının değişmesine hazır olabilir mi? Arap dilinde bir söz vardır: 'Savaş sırasında kale değiştirilmez'. Bir savaş tutarlılık gerektirir. Bu Rusya'nın iç meselesi. Birçok Rus insanını tanıdığım için cevabı bildiklerini düşünüyorum. Bugün savaşın gidişatına hizmet eden her şey bir önceliktir. Başkan Putin bu savaşın önemli bir parçasıdır" yanıtını verdi

Rusya Federasyon Konseyi ya da parlamentonun üst kanadı, başkanlık seçimini 17 Mart 2024 olarak belirledi. Oylama, 15, 16 ve 17 Mart tarihlerinde olmak üzere üç günde gerçekleştirilecek.