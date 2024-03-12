Esad'ın amcası İsviçre'de yargılanacak
İsviçre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın, "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağını açıkladı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın, İsviçre'de yargılanacağı bildirildi.
İsviçre Başsavcısı bugün yaptığı açıklamada, Rıfat Esad'ın, "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağını söyledi.
NTV'nin aktardığına göre, Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Esad'ın "Şubat 1982'de Suriye Silahlı Kuvvetleri ile İslamcı muhalefet arasındaki çatışmalar sırasında Suriye'de cinayet, işkence, zalimane muamele ve yasadışı gözaltı emri vermekle suçlandığı" belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
- '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'
- ‘Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim, tepki var’