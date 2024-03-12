Esad'ın amcası İsviçre'de yargılanacak

İsviçre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın, "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:39
Esad'ın amcası İsviçre'de yargılanacak
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın, İsviçre'de yargılanacağı bildirildi.

İsviçre Başsavcısı bugün yaptığı açıklamada, Rıfat Esad'ın, "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağını söyledi.

NTV'nin aktardığına göre, Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Esad'ın "Şubat 1982'de Suriye Silahlı Kuvvetleri ile İslamcı muhalefet arasındaki çatışmalar sırasında Suriye'de cinayet, işkence, zalimane muamele ve yasadışı gözaltı emri vermekle suçlandığı" belirtildi.


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