Devrim Muhafızları açıkladı: Hürmüz Boğazı’nın kontrolü 'önceki duruma' döndü

18.04.2026 11:45:00
Dış Haberler Servisi
İran Devrim Muhafızları, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürdüğünü öne sürerek Hürmüz Boğazı’nda kontrolün yeniden sıkılaştırıldığını açıkladı. Tahran, Washington’un 'seyir özgürlüğünü' sağlamaması halinde mevcut durumun süreceğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) ortak askeri komutanlığı, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürdüğünü belirterek Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolün “önceki duruma döndüğünü” açıkladı.

İran devlet televizyonu IRIB’e yansıyan açıklamada, ABD’nin “abluka adı altında korsanlık ve deniz hırsızlığı faaliyetlerini sürdürdüğü” öne sürüldü. 

Açıklamada, Washington yönetiminin bölgedeki uygulamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın kontrolü önceki durumuna dönmüştür. Bu stratejik su yolu artık silahlı kuvvetlerin sıkı yönetim ve kontrolü altındadır” ifadeleri kullanıldı.

DMO, ABD’nin İran’dan çıkan ve ülkeye dönen gemiler için tam seyir özgürlüğünü yeniden sağlamaması halinde mevcut uygulamanın süreceğini belirtti. 

Açıklamada, boğazdaki statünün bu koşullar yerine getirilene kadar değişmeyeceği vurgulandı.

“YENİ DENİZ REJİMİ” AÇIKLAMASI

İran Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “yeni bir deniz rejimine uyulması gerektiğini” söyledi.

Azizi, boğazda uygulanacak yeni sistem kapsamında yalnızca İran Devrim Muhafızları Donanması’ndan (DMO) izin alan ticari gemilerin belirlenen rotaları kullanabileceğini belirtti.

Bu gemilerin ayrıca gerekli geçiş ücretlerini ödemek zorunda olacağı ifade edildi.

Azizi, ABD’nin İran gemilerine yönelik herhangi bir müdahalede bulunması halinde mevcut durumun hızla değişebileceği uyarısında bulundu.

İran’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Abluka sürerse gereken karşı adımları atacağız' İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, ateşkese uyulması üzerine Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerinin yeniden ve kontrollü şekilde sağlanacağını açıkladı.
Hürmüz Boğazı açıldı: Petrol çakıldı, altın yükselişe geçti Altın fiyatları ve küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin ardından yön değiştirdi. ABD ile İran arasındaki barış beklentileri, yatırımcıların risk algısını yeniden şekillendirdi. Piyasalarda değerli metaller ve borsalar öne çıkarken enerji tarafında dikkat çekici hareketlilik yaşandı.
Trump: 'İran, Hürmüz Boğazı’nı bir daha kapatmayacak' ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Tahran yönetimi tarafından açıldığını kaydederek "İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti" ifadesini kullandı.