Devrim Muhafızları açıkladı: Hürmüz Boğazı’nın kontrolü 'önceki duruma' döndü

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) ortak askeri komutanlığı, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürdüğünü belirterek Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolün “önceki duruma döndüğünü” açıkladı.

İran devlet televizyonu IRIB’e yansıyan açıklamada, ABD’nin “abluka adı altında korsanlık ve deniz hırsızlığı faaliyetlerini sürdürdüğü” öne sürüldü.

Açıklamada, Washington yönetiminin bölgedeki uygulamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın kontrolü önceki durumuna dönmüştür. Bu stratejik su yolu artık silahlı kuvvetlerin sıkı yönetim ve kontrolü altındadır” ifadeleri kullanıldı.

DMO, ABD’nin İran’dan çıkan ve ülkeye dönen gemiler için tam seyir özgürlüğünü yeniden sağlamaması halinde mevcut uygulamanın süreceğini belirtti.

Açıklamada, boğazdaki statünün bu koşullar yerine getirilene kadar değişmeyeceği vurgulandı.

“YENİ DENİZ REJİMİ” AÇIKLAMASI

İran Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “yeni bir deniz rejimine uyulması gerektiğini” söyledi.

Azizi, boğazda uygulanacak yeni sistem kapsamında yalnızca İran Devrim Muhafızları Donanması’ndan (DMO) izin alan ticari gemilerin belirlenen rotaları kullanabileceğini belirtti.

Bu gemilerin ayrıca gerekli geçiş ücretlerini ödemek zorunda olacağı ifade edildi.

Azizi, ABD’nin İran gemilerine yönelik herhangi bir müdahalede bulunması halinde mevcut durumun hızla değişebileceği uyarısında bulundu.