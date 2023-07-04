Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık Cumhuriyet TV'de anlattı: Elon Musk, Twitter kısıtlamasıyla ne amaçlıyor?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:59

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:05

Twitter’ı satın alan Elon Musk zaman zaman uygulamada yaptığı değişiklikler ile tepki çekiyor. En son, onaylı hesapları belirten “Mavi tik”in ücretli olması kullanıcıların tepkisine sebep olmuştu. Elon Musk bu kez de kullanıcıların okuyacağı tweet sayısına sınırlama getirildiğini duyurdu.

Elon Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için geçici sınırlar uyguladık” dedi.

Twitter’a getirilen geçici sınırlama ile doğrulanmış hesaplar günde 6 bin tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise 300 tweet okuyabilecekti. Elon Musk, tepkilerin ardından günlük okunabilecek tweet sayısınn yükseltildiğini açıkladı. Son düzenleme ile, doğrulanmış hesaplar günde 10 bin tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 1000 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar 500 tweet okuyabilecek.

"MAVİ TİKİN ÜCRETLİ OLMASI SAHTE HESAPLARI ARTTIRDI"

Konuya dair Cumhuriyet TV’de Gündem Özel programına konuk olan Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Twitter son derece etkili bir mecra. Son Amerikan başkanlık seçimlerinde, Trump’ın tweetlerine sansür uygulanmasını ve sonuçlarını gördük. Elon Musk bir iş insanı ve girişimci olduğu için her yaptığı hamlenin sebebi ve sonucu var. Mavi tik aboneliği eleştirilerin oldukça merkezine gelmişti. Bunun yapılma sebebinin sahte hesapları engellemek olduğunu söylemişti. Ancak tam tersi oldu, siyasetçiler veya sanatçılar adına parodi hesaplar oluşturulup mavi tik satın alınmaya başlandı. Eskiden parodi hesapları daha rahat tanıyorduk. Daha sonra çift faktörlü doğrulamayı da kaldırdı ki bu hesabınızın güvenliği için oldukça önemli bir uygulamadır. Bugün siyasetçiler sosyal medya hesabından açıklama yaptığı zaman kast edilen mecra Instagram ya da Linkedln değil twitter, yapı olarak politik bir mecra. Bu son alınan kararın büyük tepki çekmesinin başlıca sebebi” ifadelerini kullandı.

"ELON MUSK HEDEF SAPTIRIYOR OLABİLİR"

Kırık, Elon Musk’ın Google bulut hesabına para ödemediği için twitter görüntülemelerinin sınırlandığı iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

“Şu an bir sınırlama var, twitter hesabınızdan sınırlı sayıda tweet görüntüleyebiliyorsunuz. Elon Musk’ın bu düzenlemeyi mavi tik aboneliğine yönlendirmek ve daha fazla para kazanmak için yaptığını söyleyenler var. Ben buna katılmıyorum, mavi tik aboneliğini öne çıkarmak isteseydi onaylanmamış ve yeni açılmış hesaplara kısıtı koyardı ancak onaylanmış hesaplara kota koymazdı. Bu çok daha çekici bir paket olurdu. Elon Musk’ın Google sunucularına ücretini ödemediği için görüntüleme sağlayamadığı iddiaları ise bence kılıf uydurma. Elon Musk hedef saptırmak amacıyla kendisinin bilgisi dahilinde bu gibi haberler yaptırmış olabilir.”

TWİTTER KISITLAMASI İLE FRANSA'DAKİ AYAKLANMALARIN BAĞLANTISI OLABİLİR Mİ?

Elon Musk’ın tweet okumaya getirdiği sınırlamayı Fransa’da yaşanan olaylar ile ilişkilendiren Kırık, “Benim görüşüm, Fransa’da başlayan ayaklanmaların ardından Emanuel Macron’un cuma günü yaptığı açıklamanın hemen ertesi günü bu kısıtlamanın yapıldığı yönünde. Fransa’daki olaylar twitter üzerinden videolar ve paylaşımlarla dünyada duyuldu ve dünya medyasının dikkatini çekti. Macron, ‘Sosyal medyada bu isyanların arttığını görüyoruz, bu durum devam ederse bazı önlemler almamız gerekebilir’ dedi. Açıklamanın ardından Elon Musk bu uygulamayı geçici bir süreliğine hayata geçireceklerini duyurdu. Geçici olmasaydı eğer bu sebebe bağlamak mümkün olmayabilirdi. Elon Musk yapay zekanın Twitter’dan ciddi anlamda veri almaya başladığını ve uygulamanın bu sebeple yapıldığını söyledi. Ancak yapay zekanın veri çekebileceği birçok başka sosyal mecra var. Avrupa özgürlükler ülkesidir diye biliriz ancak Amerika’da ve Fransa’da yaşanan olayları görüyoruz. Sosyal mecraların demokratik ortamlar olduğunu düşünüyoruz ancak değil. Öyle olabilmesi için belli bir ideolojisi ve dünya görüşü olan kişilerin elinde olmaması, gerçekten kamuya mal edilmesi gerekir” dedi.

"ELON MUSK DEVLETLERLE İYİ GEÇİNMEK İSTER"

Elon Musk’ın devletler ile ilişkilerini iyileştirmeye uğraştığını ifade eden Kırık, “Elon Musk bir iş insanı, hiçbir devletle kötü olmak istemez. Türkiye’yi de ziyaret etti ve Erdoğan ile görüştü. Her devletle iyi geçinmek ve dijital kapitalist ekonominin tüm dünyada yayılmasını ister. Elon Musk’ın sadece Twitter’ı yok. Tesla, Space-x gibi şirketleri var ve ürünlerini satması gerek. Fransa ile Birleşik Krallık ile veya başka ülkelerle ilişkilerinin iyi olması avantajınadır. İnsanların özgürlüğünü bundan daha fazla düşünmüyordur. Rusya-Ukrayna savaşında neden böyle bir kısıtlama görmedik? Bir çok sahte içerik, daha önceki tarihlere ait video paylaşıldı. Demek ki kendi devleti Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili o içeriklerin görüntülenmesini istiyordu. Demek ki bundan sonraki süreçte bu tür toplumsal olaylarda Twitter biraz daha geri plana düşecek” şeklinde konuştu.