‘Dine küfretti' dediler, önce karakolu yaktılar, sonra linç ettiler

Yayınlanma: 21.06.2024 - 16:23

Güncelleme: 21.06.2024 - 16:23

Perşembe günü Pakistan'ın kuzeybatısında bir grup, yerel polis karakoluna girerek gözetim altında tutulan bir kişiyi kaçırdı ve ardından Kur'an-ı Kerim’e saygısızlık ettiği iddiasıyla linç etti.

Yerel polis yetkilisi Rahim Ullah'ın açıklamasına göre, saldırganlar ayrıca Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Madyan kasabasındaki karakolu ve orada park halinde bulunan polis araçlarını da ateşe verdi.

CESEDİ YAKTILAR

Kasabaya turistik amaçla gelen Muhammed İsmail, yerel halk tarafından “dine küfretmekle” suçlanmasının ardından, polis tarafından kasabada kaldığı otelden güvenliği için yerel karakola sevk edildi.

Ullah, polis memurlarının İsmail’i karakola getirdikten hemen sonra, “kalabalığın büyüyerek onları takip ettiğini” söyledi ve yaşadığı dehşeti şu şekilde özetledi: “Kalabalık daha sonra karakola saldırdı, İsmail'i kaçırdı, linç etti ve ardından cesedini yakarak yola bıraktı.”

Ullah, durumu kontrol altına almak için Madyan'a ek polis güçlerinin getirildiğini belirtti.

İDAM SEBEBİ

Pakistan’da “dine ve dini değerlere hakaret etmek” suçu, hapis cezasından idam cezasına kadar ağırlaşabilmektedir. “Dine küfür ettiği” iddia edilen birçok kişi sert ve bazen şiddetli tepkilerle karşılaşmaktadır.

Geçtiğimiz ay Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde bir grup, 72 yaşındaki Nazir Mesih adlı bir Hristiyan'ı, Kur'an sayfalarına saygısızlık etmekle suçladıktan sonra linç etmiş, Mesih, olay sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.