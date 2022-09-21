Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York’ta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

İHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:23
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine geldi.

Çavuşoğlu, Türkevi’nde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. 


Mevlüt Çavuşoğlu Almanya New York Annalena Baerbock,

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