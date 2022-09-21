Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York’ta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine geldi.
Çavuşoğlu, Türkevi’nde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
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