Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü

24 Ekim 2022 Pazartesi, 13:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in yeni Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in yeni Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ayrıca, üçlü muhtıranın uygulanması hususu ele alınmıştır" denildi.

