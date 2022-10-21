Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ambargo çağrısı

21 Ekim 2022 Cuma, 15:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Mersin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"BİZİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR"



ABD'nin, OPEC ve OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren azaltma kararına gösterdiği tepkiye ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Biz her ne kadar şu anda hem petrol hem de doğalgaz konusunda sondaj çalışmalarımızı yoğunlaştırsak da Karadeniz'de gelecek sene inşallah sisteme bağlanacak doğal gazı bulsak da halen enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki artış bizi de olumsuz etkiliyor" dedi.

Çavuşoğlu, enerji fiyatlarını etkileyen birçok etken olduğunu belirterek, "Tabii ki OPEC+ ülkelerinin petrol üretimi konusunda üretimi artırması ya da kısıtlaması da bir etkendir ama bugün enerji fiyatlarının esas artmasının sebebi Ukrayna'da yaşanan savaş ve artık enerjinin bir silah olarak kullanılmaya çalışılması. Sadece enerjiyi üreten ülkeler tarafından değil, enerji konusunda yaptırım uygulayan ülkeler de buna dahil" ifadelerini kullandı.