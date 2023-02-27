Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bir araya geldi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 14:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bir araya geldi
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı.

İki bakan ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır" dedi.

Şukri ise "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi bölgenin istikrarı, refahı ve kalkınması için faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mısır-Türkiye ilişkilerinde 10 yılından ardından ilk kez bir Mısır Dışişleri Bakanı, resmi düzeyde Türkiye'yi ziyaret etti.


Mısır deprem

İlgili Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Mısır'ın, depremde ilk günden itibaren destek gönderdiğini söyledi

Bakan Çavuşoğlu, Mısır'ın, depremde ilk günden itibaren destek gönderdiğini söyledi
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriye'yi ziyaret etti

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriye'yi ziyaret etti
Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye'ye geliyor

En Çok Okunan Haberler