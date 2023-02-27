Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bir araya geldi
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı.
İki bakan ortak basın toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır" dedi.
Şukri ise "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi bölgenin istikrarı, refahı ve kalkınması için faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Mısır-Türkiye ilişkilerinde 10 yılından ardından ilk kez bir Mısır Dışişleri Bakanı, resmi düzeyde Türkiye'yi ziyaret etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Ölü ve yaralılar var!
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!
- Süleyman Soylu, taraftarları tehdit etti