Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriye'yi ziyaret etti

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:10

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:11

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ve Suriye ziyareti kapsamında ilk olarak Şam'a geldi.

Samih Şukri, Şam Uluslararası Havaalanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad tarafından karşılandı.

2011'den bu yana ilk kez bir Mısırlı yetkili, Suriye'ye resmi düzeyde ziyarette bulundu.

Samih Şukri'nin, Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Şukri'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi planlanıyor.

Mısır-Türkiye ilişkilerinde 10 yılından ardından ilk kez bir Mısır Dışişleri Bakanı, resmi düzeyde Türkiye'yi ziyaret edecek.