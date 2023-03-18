Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Kahire'de görüştü

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 11:26

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 14:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu'nu, Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelerek, baş başa görüşmeye geçti.

Kahire'deki Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek olan Çavuşoğlu, Şukri ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

"DİYALOGUN BAŞLANGICI"

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd tarafından Çavuşoğlu'nun Mısır ziyaretiyle ilgili dün yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı'nın Mısır'a yapacağı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürme, ikili ilişkilerin çeşitli yönlerinin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kurulacak derin diyalogun başlangıcı (ilk adımı) hükmündedir" ifadelerine yer verildi.

SAMİH ŞUKRİ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Mısır, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye insani yardımda bulundu.

Samih Şukri de 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret ederek, Çavuşoğlu ile görüştü.