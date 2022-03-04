Rusya'dan, Türkiye'deki olası Lavrov-Kuleba görüşmesine destek
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya getirmek istediklerini belirtmişti.
Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov, konuya ilişkin AA muhabirinin sorusunu cevapladı. Gatilov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ADF'de bir araya gelmesine destek vererek, "(İki bakanın bir araya gelmesi) İyi bir şey. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey" dedi.
Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla (Lavrov-Kuleba görüşmesi) gerçekleşirse tamamdır" ifadesini kullandı. Gatilov, Türkiye hava sahasının açık olmasına ilişkin ise "Bence güzel bir duruş" değerlendirmesinde bulundu.
Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart'ta Antalya'da gerçekleşecek
"UKRAYNALILARLA RUSYA TARAFINI EN AZINDAN BAKANLAR DÜZEYİNDE BİR ARAYA GETİRMEK İSTERİZ"
Bakan Çavuşoğlu, "Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov'la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var" demişti.
Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, yaptırım uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz" ifadesini kullanmıştı.
İKİNCİ GÖRÜŞMEDEN DE SONUÇ ÇIKMAMIŞTI
Rusya, 24 Şubat’ta saldırı başlattığı Ukrayna ile dün Belarus'un Brest kentinde ikinci kez masaya oturmuştu. Müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3'üncü turun yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.
PUTİN: ÜÇÜNCÜ TUR HAFTA SONU YAPILABİLİR
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşme gerçekleştirdi.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamada Putin’in, Başbakan Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasındaki 3’üncü tur müzakerelerin bu hafta sonu yapılabileceğinin bildirildiğini aktardı.
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