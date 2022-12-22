Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İsveçli mevkidaşından ortak basın toplantısı

22 Aralık 2022 Perşembe, 14:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenliyor

İsveç Dışı·şlerı· Bakanı Billström, I·sveç'in üçlü mutabakatın tüm unsurları konusunda somut adımlar attığını söyledi.

Billström, Türkı·ye ve I·sveç'in teröre karşı yoğun ı·şbı·rlı·ğı· ı·çı·nde olduğunu belirtirken "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek" açıklamasında bulundu.

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