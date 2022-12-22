İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Ankara'ya geldi: Bakan Çavuşoğlu ile görüşecek
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için Ankara'ya geldi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için Ankara'ya geldi.
Tobias Billström, “İsveç ve Türkiye uzun bir geçmişe dayanan iyi ilişkilere sahiptir ve geleceğin NATO müttefikleri olarak bu ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek, daha da önemli olacaktır” dedi.
İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Billström, Ankara ziyareti esnasında TBMM temsilcileriyle de bir araya gelecek.
Minister for Foreign Affairs of Sweden ???? H.E. Mr. Tobias Billström is in Türkiye ???? for official meetings. °#Sweden #Türkiye pic.twitter.com/4mQRHhYtDU— SwedeninAnkara / İsveç Büyükelçiliği (@SwedenAnkara) December 22, 2022
Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.
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