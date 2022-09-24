Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Temel hedefimiz Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temel hedeflerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Volodimir Zelenski'yi bir araya getirmek olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki temaslarının ardından Los Angeles Başkonsolosluğu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, New York'ta yoğun bir programı olduğunu belirterek, "Yoğun bir dış politika izliyoruz. Ülkemizin çıkarlarını korumak bizim için öncelik. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı bizim etrafımızda. Dünya zor bir süreçten geçiyor. Covid-19'dan kurtulduk, Ukrayna'da Avrupa'nın ortasında savaş başladı. Göç problemi, terör, ırkçılık var. Çatışmaların çözümü konusunda Türkiye aktif bir dış politika izliyor" ifadelerini kullandı.
"En son tahıl krizinde oynadığımız rol dünyada rahatlamaya yol açtı ve 2008'den bu yana tahıl fiyatlarında yüzde 9 civarında düşüş yaşandı" diyen Çavuşoğlu, "Gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için İstanbul'daki koordinasyon merkezimizde BM ile birlikte çalışıyoruz. Sadece tahıl ve gübre değil savaşın sona erdirilmesi için çok çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Antalya’da, İstanbul’da dışişleri bakanlarını ve İstanbul’da heyetlerini hep bir araya getirdik. Aslında çok yakınlaşmışlardı ama savaşın bitmesini istemeyen taraflar da var. Şimdilik masadan uzaklaştırıldık ancak umudumuzu kaybetmedik, çalışıyoruz.
Şimdi temel hedefimiz Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek. Onun içinde güven arttırıcı adımlar da atmak gerekiyor. En son esir takası konusunda biz önemli bir rol oynadık. Şu anda beş tane Ukraynalı komutan Türkiye'ye geldi. Karşılıklı isimler takas edildi. Tüm bu alanlarda Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor."
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