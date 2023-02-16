Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan depremde yardım elini uzatan ülkelere teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım eden ülkelere teşekkür etti.

İHA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan depremde yardım elini uzatan ülkelere teşekkür
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosta Rika'lı mevkidaşı Arnoldo Andre Tinoco ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye'deki depremzedelere yardım etmek amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olan ülkelere teşekkür etti. Çavuşoğlu, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan ülkelere dair rakamları açıkladı.

Çavuşoğlu,"Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz. Şu anda sahada arama kurtarma yapan ülke sayısı 74, personel sayısı 7 bin 98, ekip gönderecek ülke sayısı 1, gelecek personel sayısı 439; görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15, görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı 4 bin 236" açıklamasında bulundu.


Mevlüt Çavuşoğlu yardım arama kurtarma

İlgili Haberler

Çavuşoğlu'ndan 'sınır kapısı açıldı' iddialarına cevap

Çavuşoğlu'ndan 'sınır kapısı açıldı' iddialarına cevap
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye'ye destek' açıklaması

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye'ye destek' açıklaması

En Çok Okunan Haberler