Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan depremde yardım elini uzatan ülkelere teşekkür
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım eden ülkelere teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosta Rika'lı mevkidaşı Arnoldo Andre Tinoco ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye'deki depremzedelere yardım etmek amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olan ülkelere teşekkür etti. Çavuşoğlu, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan ülkelere dair rakamları açıkladı.
Çavuşoğlu,"Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz. Şu anda sahada arama kurtarma yapan ülke sayısı 74, personel sayısı 7 bin 98, ekip gönderecek ülke sayısı 1, gelecek personel sayısı 439; görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15, görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı 4 bin 236" açıklamasında bulundu.
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