Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Los Angeles şehrini ve çevresini etkileyen yangına ilişkin mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı
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DHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 23:28

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Los Angeles şehri ve çevresinde meydana gelen yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin Los Angeles şehri ve çevresine büyük zarar veren yangın felaketinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.


Etiketler: #Dışişleri bakanlığı #Los Angeles #Yangın

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