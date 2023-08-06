Dışişleri Bakanlığından İsveç'e sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te düzenlenen terör propagandasına sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi ve PKK bayraklarının yer aldığı eyleme tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Stokholm’de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç’in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütler hatırlatıldı.
MAKETLİ PROVASYON
Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde Başkan Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.
Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilmemesini istedi.
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