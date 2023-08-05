Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD ve Ukrayna temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşları ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

AA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 20:29
Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD ve Ukrayna temasları
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.

Fidan, aynı zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir görüşme de yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.


Ukrayna Hakan Fidan Antony Blinken

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