ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta azaldı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık bazda yüzde 1 azalarak beklentilerin altında kaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.
Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, Şubat'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azalarak 268,4 milyar dolar oldu.
Söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 0.6 artması öngörülüyordu.
Dayanıklı mallara yönelik siparişler, ocakta da yüzde 5 azalarak 271 milyar dolar olmuştu.
Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, şubatta yüzde 2.8 düştü. Ulaşım hariç siparişler aynı dönemde değişim göstermezken, savunma hariç siparişler yüzde 0.5 azaldı.
Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.
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