Disney Plus tarih verdi: Şifre paylaşımını kaldırıyor

Yayınlanma: 08.04.2024 - 09:21

Güncelleme: 08.04.2024 - 09:21

The Walt Disney Company'nin CEO'su Bob Iger, Disney Plus'ın Haziran ayından itibaren şifre paylaşımını engellemeye başlayacağını duyurdu.

Iger, abone büyümesini artırmaya ve işi karlı hale getirmeye çalıştığını söyledi.

Iger, yayın endüstrisinde konsolidasyona ihtiyaç duyulduğunun sinyalini vererek, Disney'in "nihayetinde" bu iş için çift haneli marjlar aradığını söyledi.

Iger'in açıklamaları, Disney yatırımcılarının, Fare Evi'nin televizyon yayıncılığı çağında düşük performans gösterdiğini savunan Nelson Peltz'in de aralarında bulunduğu aktivist yatırımcılarla girdiği vekalet savaşında kendisine ve diğer şirket yöneticilerine destek vermesinden sadece bir gün sonra geldi.

"Vekalet oylaması yönetim kurulunun kararlı ve gerçek bir onayıydı" diyen Peltz, şirketin hissedarların temel kaygılarından biri olan CEO halefiyeti konusunu "çok ciddiye" aldığını belirtmişti.

Iger'den sonra konuşan Peltz, Iger'in sözlerini tutabileceğini umduğunu belirterek, "Eğer bunu yaparlarsa, bir daha benden haber alamayacaklar" dedi.

Iger, Peltz'i destekleyen ve Kasım ayında antisemitik içerikle ilgili endişeler nedeniyle sosyal medya platformu X'ten kaçtığı için Disney'in de aralarında bulunduğu reklamverenlere küfür dolu bir tiratla tepki gösteren milyarder Elon Musk'ın eleştirilerine karşı "Görmezden geliyorum" dedi.

Disney'in rakibi Netflix'in şifre paylaşımına getirdiği kısıtlama, 2023'ün ikinci yarısında yaklaşık 22 milyon abone kazanmasına ve Wall Street beklentilerini alt üst etmesine yardımcı olmuştu.

Disney, film ve televizyon serilerini yeniden canlandırmaya, yayın birimini kârlı hale getirmeye ve spor ağı ESPN'in dijital geleceğini inşa etmek için ortaklar bulmaya çalışıyor.

